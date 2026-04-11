DFB-Spiel nur im Livestream: "Gibt immer Stress"

SID 11.04.2026 • 06:17 Uhr Die Partie der deutschen Fußball-Frauen läuft nicht im Free-TV. Jule Brand hat damit Probleme.

Dass das Auswärtsduell der deutschen Fußballerinnen mit Österreich nur im Livestream zu sehen ist, bringt für die Familie von Jule Brand einen gewissen organisatorischen Aufwand mit sich. „Bei meinen Großeltern wird es ein bisschen schwierig, das Spiel zu gucken. Das müssen meine Geschwister dann immer einstellen, da gibt es immer ein bisschen Stress“, berichtete die 23-Jährige vor dem anstehenden Doppelpack in der WM-Qualifikation und schmunzelte.

Livestream statt Free-TV im Fokus

Free-TV sei da schon einfacher, erklärte Brand: „Aber wir wollen einfach unsere Leistung bringen und freuen uns über jeden, der das Spiel im Livestream schaut.“ Vor der Partie in Ried (18.00 Uhr/sportschau.de) am 18. April steht zunächst das Heimspiel gegen den Nachbarn am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg an.

„Es sind wichtige Spiele, die wollen wir auf jeden Fall gewinnen“, betonte Brand. Nach den Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) zum Auftakt Anfang März führt Deutschland auf dem Weg zur Endrunde 2027 in Brasilien die Qualifikationsgruppe A4 an.

Trotz des souveränen Starts in die WM-Mission sieht die Offensivspielerin von OL Lyonnes dabei noch Verbesserungspotenzial. „Die Ergebnisse haben gestimmt“, die Mannschaft habe auch „sehr ruhig“ und mit Übersicht agiert, erklärte Brand. Dennoch könne man „noch mehr Torchancen“ kreieren und „den letzten Pass nochmal konsequenter spielen“.