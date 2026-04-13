WM-Quali-Derby in Nürnberg: DFB-Frauen jagen ÖFB-Team

Für die deutschen Fußballerinnen schwingt bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich eine besondere Rivalität mit. „Ein Derby ist auch immer gekennzeichnet von der Kilometerzahl, die dazwischen liegt. Natürlich ist auch Deutschland gegen Österreich ein Nachbarschaftsduell“, betonte Dallmann vor dem Doppelpack am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg und am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Ried.
„Man kennt sich“: DFB-Frauen heiß auf „Derby“ gegen Österreich
Bundesliga-Flair im ÖFB-Duell
Der „Bezug zur Bundesliga“ durch sehr viele ÖFB-Legionärinnen in Deutschland verstärke einen diesen Charakter der Partien, führte Dallmann aus. „Man kennt sich einfach und man weiß um die Ausgangslage. Von daher können wir ein sehr spannendes Spiel erwarten“, sagte die Offensivspielerin vom FC Bayern.
Heimspiel-Rückkehr für Bundestrainer Wück
Für Bundestrainer Christian Wück hat das „Heimspiel“ in Nürnberg noch zusätzlich eine besondere Note. „Es ist immer etwas Besonderes, ins Frankenland zurückzukommen, hier ins Stadion. Es weckt immer Erinnerungen“, sagte der Ex-Profi, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.
DFB-Team peilt nächsten Sieg an
Nach den Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) will das DFB-Team auf dem Weg zur Endrunde 2027 in Brasilien gegen das punktlose Schlusslicht der Gruppe A4 nachlegen. Dafür wurde in der Vorbereitung in Herzogenaurach insbesondere am Timing gefeilt, wie Wück berichtete. „Wir können befreit aufspielen, wir können selbstbewusst spielen“, sagte Dallmann.