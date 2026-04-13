WM-Quali-Derby in Nürnberg: DFB-Frauen jagen ÖFB-Team

SID 13.04.2026 • 17:03 Uhr In der WM-Quali gehen die deutschen Fußballerinnen mit Selbstvertrauen in zwei Nachbarschaftsduelle.

Für die deutschen Fußballerinnen schwingt bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich eine besondere Rivalität mit. „Ein Derby ist auch immer gekennzeichnet von der Kilometerzahl, die dazwischen liegt. Natürlich ist auch Deutschland gegen Österreich ein Nachbarschaftsduell“, betonte Dallmann vor dem Doppelpack am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg und am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Ried.

Bundesliga-Flair im ÖFB-Duell

Der „Bezug zur Bundesliga“ durch sehr viele ÖFB-Legionärinnen in Deutschland verstärke einen diesen Charakter der Partien, führte Dallmann aus. „Man kennt sich einfach und man weiß um die Ausgangslage. Von daher können wir ein sehr spannendes Spiel erwarten“, sagte die Offensivspielerin vom FC Bayern.

Heimspiel-Rückkehr für Bundestrainer Wück

Für Bundestrainer Christian Wück hat das „Heimspiel“ in Nürnberg noch zusätzlich eine besondere Note. „Es ist immer etwas Besonderes, ins Frankenland zurückzukommen, hier ins Stadion. Es weckt immer Erinnerungen“, sagte der Ex-Profi, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

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