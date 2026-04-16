Eintracht-Star Elisa Senß vor Bayern-Wechsel? Ihre Antwort

SID 16.04.2026 • 14:40 Uhr Zuletzt mehrten sich Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Bayern München. Sie wundern die Mittelfeldspielerin nicht.

Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß hat ihre Zukunft bei Eintracht Frankfurt offengelassen. „Ich kann heute keine Antwort dazu geben. Ich glaube, im Fußball kann alles ganz schnell gehen oder auch nicht schnell gehen. Deswegen gibt es da tatsächlich keine Neuigkeiten“, sagte die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin vor dem zweiten WM-Qualifikationsspiel mit der Nationalmannschaft in Ried gegen Österreich am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de).

Senß reagiert auf Bayern-Gerüchte

Zuletzt hatte es Spekulationen über einen Wechsel zu Bayern München gegeben, dort könnte Senß die scheidende Engländerin Georgia Stanway ersetzen. „Neuerdings bekomme ich tatsächlich von allen Seiten super viele Fragen dazu, was mit mir passiert im Sommer. Was ich zu den Gerüchten sagen kann, ist, dass es mich tatsächlich nicht wundert. Ich bringe meine Leistungen im Verein. Ich bringe meine Leistung bei der Nationalmannschaft. Und ich glaube, das ist auch Teil des Geschäfts, dass das eine oder andere Gerücht dann immer mal wieder aufkommt“, sagte Senß. Ihr Fokus liege nun auf der Nationalmannschaft und auf dem Saisonendspurt mit der Eintracht.

Ausstiegsklausel? Senß bleibt vage

Die Sport Bild hatte zuletzt berichtet, dass Senß eine Ausstiegsklausel ziehen könnte. Darauf wollte Senß nicht weiter eingehen. Wichtig sei, „dass man international spielt. Ich weiß auch, dass ich jetzt über die letzten Jahre noch mal einen Sprung gemacht habe, dass ich natürlich immer auf Top-Level performen will. Und am Ende muss ich halt für mich entscheiden, was die beste Option ist.“

Vertrag bis 2027 bei Eintracht