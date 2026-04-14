DFB-Frauen: Sorgen um Kapitänin Gwinn nach Österreich-Foul

SID 14.04.2026 • 20:41 Uhr Die DFB-Kapitänin muss gegen Österreich verletzt vom Feld. Wie schwer hat es sie an der Schulter getroffen?

Bundestrainer Christian Wück hat nach der Auswechslung von Kapitänin Giulia Gwinn zunächst keine Entwarnung geben können. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Wück nach dem 5:1 (1:0) der deutschen Fußballerinnen in der WM-Qualifikation gegen Österreich. Auf die Frage, ob man sich nach Gwinns Sturz auf die Schulter Sorgen machen müsse, antwortete er im ZDF: „Ich weiß es noch nicht.“

Gwinn verletzt – Schulter-Sturz nach Foul

Gwinn, die in ihrer Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse bewältigen musste, war in der Partie in Nürnberg nach einem harten Einsteigen der Österreicherin Melanie Brunnthaler unglücklich auf die linke Schulter gefallen. Die Münchnerin spielte nach kurzer Behandlung zunächst einige Minuten weiter, wurde dann aber doch durch die Leverkusenerin Carlotta Wamser ersetzt (33.).

„Wir haben sie aus Sicherheitsgründen rausgenommen. Sie ist auf die Schulter gefallen“ erklärte Wück: „Weitere Untersuchungen werden folgen.“

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