Schock im FIFA-Ranking: DFB-Frauen nur noch Platz 4

Nach dem enttäuschenden 0:0 in der WM-Qualifikation in Österreich sind die deutschen Fußballerinnen in der Weltrangliste leicht abgerutscht.
England zieht an DFB-Frauen vorbei
In Österreich enttäuschte die deutsche Auswahl, in der FIFA-Rangliste büßt sie einen Platz ein.
FIFA-Rangliste: DFB-Frauen Vierte
Die DFB-Frauen belegen nun Rang vier, Europameister England zog am Team von Bundestrainer Christian Wück vorbei und eroberte den dritten Platz. Weltmeister Spanien führt die am Dienstag veröffentlichte Rangliste des Weltverbandes FIFA weiter vor den USA an.
DFB-Frauen führen WM-Quali an
Das erste Spiel gegen die Österreicherinnen hatte das deutsche Team in der vergangenen Länderspielperiode noch gewonnen (5:1). Trotz des Punktverlustes in Ried geht Wücks Auswahl mit einem Punkt Vorsprung auf den Verfolger Norwegen (9) nach vier Spielen als Spitzenreiter der Gruppe A4 in die Schlussphase der WM-Quali. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich auf direktem Weg für das Turnier 2027 in Brasilien.