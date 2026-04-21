Schock im FIFA-Ranking: DFB-Frauen nur noch Platz 4

SID 21.04.2026 • 12:54 Uhr In Österreich enttäuschte die deutsche Auswahl, in der FIFA-Rangliste büßt sie einen Platz ein.

Nach dem enttäuschenden 0:0 in der WM-Qualifikation in Österreich sind die deutschen Fußballerinnen in der Weltrangliste leicht abgerutscht.

FIFA-Rangliste: DFB-Frauen Vierte

Die DFB-Frauen belegen nun Rang vier, Europameister England zog am Team von Bundestrainer Christian Wück vorbei und eroberte den dritten Platz. Weltmeister Spanien führt die am Dienstag veröffentlichte Rangliste des Weltverbandes FIFA weiter vor den USA an.

DFB-Frauen führen WM-Quali an