Neue Doku über DFB-Frauen

SID 18.05.2026 • 13:49 Uhr Es erscheint eine neue Dokumentation über die DFB-Frauen. In der Serie blicken der DFB und die Spielerinnen auf ein besonders Jahr zurück.

In dieser Woche erscheint eine neue Doku-Serie über die deutschen Fußballerinnen und das zurückliegende Länderspieljahr 2025. „Der Weg ist das Team“, lautet der Name der sechsteiligen Serie, verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag. Im Fokus stehen dabei die „Geschichten im ‚Jahr der Veränderung'“. Ab Sonntag wird die Serie exklusiv auf dem neuen Pay-TV-Sender DFB.TV zu sehen sein.

Neben einem Rückblick auf die Olympischen Spiele 2024 beleuchtet die Dokumentation insbesondere das Sportjahr 2025 mit seinen zahlreichen Höhepunkten, allen voran die EM in der Schweiz sowie die Nations League. In beiden Turnieren unterlag die DFB-Auswahl Spanien.

Fans werden auf eine Reise mitgenommen

„Diese Dokumentation erzählt nicht nur von Spielen und Ergebnissen, sondern von Menschen, Momenten und gemeinsamen Zielen, aber auch vom Umgang mit Rückschlägen und Widerständen“, erklärte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer: „Wir nehmen die Fans nah mit auf eine Reise durch ein besonderes Jahr und zeigen, was die einzelnen Spielerinnen, aber vor allem dieses Team ausmacht.“