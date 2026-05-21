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Mit der Trage vom Feld gebracht: Große Sorgen um DFB-Torhüterin

Sorgen um DFB-Torhüterin

Sorgen um Ann-Katrin Berger. Die DFB-Keeperin erleidet eine Bauchverletzung und muss in ein Krankenhaus gebracht werden.
Ann-Katrin Berger hat eine Bauchverletzung erlitten
Ann-Katrin Berger hat eine Bauchverletzung erlitten
© IMAGO/ImagenShop
SID
Sorgen um Ann-Katrin Berger. Die DFB-Keeperin erleidet eine Bauchverletzung und muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat bei einem internationalen Spiel ihres Vereins Gotham FC eine Bauchverletzung erlitten.

Wie der Klub aus den USA am Donnerstag mitteilte, werde Berger derzeit in Mexiko von Medizinern und Mannschaftsärzten „untersucht und betreut“.

Berger mit der Trage vom Feld gebracht

Die Verletzung stammt aus dem Halbfinale des Concacaf W Champions Cup gegen Club América Femenil am Mittwoch, beim 1:4 musste sie in der Halbzeit ausgewechselt werden.

Nach Medienberichten war Berger nach einem Zweikampf minutenlang auf dem Feld behandelt und dann mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Anschließend ging es für sie in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Berger (35) hatte zuletzt im April gegen Österreich (0:0) im Tor der deutschen Nationalmannschaft gestanden, die nächsten Spiele des DFB-Teams in der WM-Qualifikation stehen kurz bevor: Am 5. Juni geht es in Köln gegen Norwegen, am 9. Juni in Ljubljana gegen Slowenien.

Deutschland kann die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien in Köln vorzeitig perfekt machen. Nach den Punktverlusten gegen Österreich führt Deutschland die Gruppe A4 nur noch mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an.

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