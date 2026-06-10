WM 2027: Wück peitscht DFB-Frauen – Top 5 oder nix!

SID 10.06.2026 • 06:12 Uhr Der Bundestrainer treibt die Pläne für die Endrunde mit Hochdruck voran.

Sommerpause hin, Urlaub her: Christian Wück macht Druck. Mit der erfolgreichen Qualifikation der deutschen Fußballerinnen für die WM im kommenden Jahr in Brasilien will sich der Bundestrainer nur kurz zufrieden geben. „Das war eine sehr souveräne Gruppenphase mit 16 von 18 Punkten und 18:1 Toren“, sagte Wück nach dem 2:0 (1:0) zum Quali-Abschluss in Slowenien: „Wir wollen dazugehören, wir wollen unter die Top Fünf. Aber es ist ein ständiges Auf und Ab.“

Sechster DFB-Sieg gegen Slowenien

Diesen Wankelmut zeigte die kräftig durcheinandergewürfelte Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch in Ljubljana. Der Bundestrainer sah an seinem 53. Geburtstag eine mäßige Leistung seiner Schützlinge. Ein Eigentor von Lara Prasnikar (39.) sowie ein Treffer von Shekiera Martinez (50.) reichten dennoch für den Sieg. Es war der sechste deutsche Erfolg im sechsten Duell mit Slowenien.

Die Begegnung hatte keine große Bedeutung mehr für das DFB-Team. Der zweimalige Weltmeister konnte sich bereits am vergangenen Freitag durch den Sieg gegen Norwegen (2:0) das WM-Ticket sichern. Als Folge rotierte Wück personell. Der Coach änderte seine Startelf im Vergleich zur Norwegen-Partie gleich auf acht Positionen.

Wück forciert Endrunden-Vorbereitung

„Natürlich war das keine Glanzleistung von uns. Aber man darf nicht vergessen, an welchem Zeitpunkt der Saison wir stehen. Viele Spielerinnen sind müde“, sagte Wück im ZDF: „Wir haben gesehen, dass wir vor Herausforderungen stehen. Aber wir haben auch gesehen, dass wir Potenzial haben.“

Um dieses Potenzial abzurufen, möchte Wück keine Zeit verlieren. Der Ex-Profi will die Vorbereitungen auf die Endrunde 2027 (24. Juni bis 25. Juli) zügig vorantreiben. Seine Reise ins Land des Gastgebers steht kurz bevor. „Ich möchte so schnell wie möglich die Pläne rund um das Basecamp enger schnüren“, sagte Wück: „Ich weiß noch nicht, wann wir es endgültig festmachen. Aber ich möchte so schnell wie möglich im Kopf haben, was uns erwartet.“

Oktober-Länderspiele als Testlauf