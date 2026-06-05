DFB-Frauen, WM-Qualifikation: Deutschland - Norwegen heute live in Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 05.06.2026 • 17:30 Uhr Die DFB-Frauen wollen gegen Norwegen die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien klarmachen. So können Sie die Partie live verfolgen.

Showdown ums WM-Ticket für die DFB-Frauen: Das Team von Bundestrainer Christian Wück kämpft am Freitag (20.35 Uhr im LIVETICKER) gegen Norwegen um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Brasilien 2027.

Mit einem Sieg wäre die DFB-Auswahl sicher dabei bei der Endrunde im kommenden Jahr. Bei einem Remis hätte die Mannschaft die Quali im abschließenden Spiel in Slowenien vier Tage später zumindest weiterhin in der eigenen Hand.

WM-Qualifikation der DFB-Frauen: So verfolgen Sie Deutschland – Norwegen

TV: ARD

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DFB-Frauen mit Personalsorgen – Norwegen aber auch

Das Hinspiel gegen Norwegen entschied Deutschland klar mit 4:0 für sich. Trainer Wück plagen vor dem Rückspiel gegen die Skandinavierinnen jedoch Personalprobleme. Hinter dem Einsatz von Torhüterin Ann-Katrin Berger stand zuletzt noch ein Fragezeichen, die 35-Jährige trainierte wegen einer Prellung am Bauch mit einem speziellen Schutzpolster.

Zudem muss Wück seine Abwehr nahezu komplett umbauen. Außen in der Viererkette fallen Kapitänin Giulia Gwinn und Franziska Kett (beide FC Bayern) verletzt aus, Innenverteidigerin Janina Minge (VfL Wolfsburg) muss im Norwegen-Spiel wegen einer Rotsperre zuschauen.

„Wir haben das Glück, dass wir in solchen Fällen immer gute Spielerinnen haben, die dann auch sofort performen“, sagte Co-Trainerin Maren Meinert zu den Ausfällen an den neuralgischen Stellen.