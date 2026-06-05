DFB-Frauen: Nüskens Kapitäns-Premiere im WM-Showdown

Sjoeke Nüsken stellt sich auf einen Gänsehautmoment ein. Beim Showdown ums direkte WM-Ticket gegen Norwegen wird die Mittelfeldspielerin die deutschen Fußballerinnen erstmals als Kapitänin aufs Feld führen – denn Giulia Gwinn fehlt verletzt, Vertreterin Janina Minge ist rotgesperrt.
DFB-Star vor „emotionalem Spiel“
Quali-Showdown gegen Norwegen
„Ich freue mich natürlich riesig. Es wird ein emotionales Spiel, ein sehr besonderes Spiel. Meine ganze Familie ist im Stadion“, sagte die 25-Jährige vom FC Chelsea und sprach vor ihrem 58. Länderspiel am Freitag (20.35 Uhr/ARD) in Köln von einer „unglaublichen Ehre“, mit der Binde am Arm auflaufen zu dürfen: „Bis jetzt ist es nur ein kleiner Traum, aber wenn ich da stehe, dann wird es wahr.“
Und das in einem sehr wichtigen Spiel: Mit einem Sieg gegen die Verfolgerinnen aus Norwegen kann das DFB-Team die Qualifikation für die Endrunde 2027 in Brasilien vorzeitig perfekt machen. Nach dem jüngsten 0:0-Ausrutscher in Österreich beträgt Deutschlands Vorsprung allerdings nur noch einen Zähler.
Remis Pflicht, Playoffs drohen
Mindestens ein Remis ist vor rund 30.000 Fans im Heimspiel also Pflicht, wenn das DFB-Team zur Not am Dienstag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana (18.00 Uhr/ZDF) sein Schicksal in der eigenen Hand behalten will. Sonst droht der Umweg über Playoffs.
„Wir als Mannschaft nehmen uns vor“, betonte Nüsken, „dass wir von Anfang an im Spiel da sind, dass wir die Zweikämpfe annehmen. Gerade auch weil Norwegen sehr gut individuell ist, da wollen wir einfach eng dran sein, wollen ihnen keine Räume geben.“