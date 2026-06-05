DFB-Frauen: Nüskens Kapitäns-Premiere im WM-Showdown

SID 05.06.2026 • 06:31 Uhr Sjoeke Nüsken wird am Freitag zum ersten Mal die DFB-Frauen als Kapitänin auf den Platz führen. Die 25-Jährige stellt sich auf einen Gänsehautmoment ein.

Sjoeke Nüsken stellt sich auf einen Gänsehautmoment ein. Beim Showdown ums direkte WM-Ticket gegen Norwegen wird die Mittelfeldspielerin die deutschen Fußballerinnen erstmals als Kapitänin aufs Feld führen – denn Giulia Gwinn fehlt verletzt, Vertreterin Janina Minge ist rotgesperrt.

Quali-Showdown gegen Norwegen

„Ich freue mich natürlich riesig. Es wird ein emotionales Spiel, ein sehr besonderes Spiel. Meine ganze Familie ist im Stadion“, sagte die 25-Jährige vom FC Chelsea und sprach vor ihrem 58. Länderspiel am Freitag (20.35 Uhr/ARD) in Köln von einer „unglaublichen Ehre“, mit der Binde am Arm auflaufen zu dürfen: „Bis jetzt ist es nur ein kleiner Traum, aber wenn ich da stehe, dann wird es wahr.“

Und das in einem sehr wichtigen Spiel: Mit einem Sieg gegen die Verfolgerinnen aus Norwegen kann das DFB-Team die Qualifikation für die Endrunde 2027 in Brasilien vorzeitig perfekt machen. Nach dem jüngsten 0:0-Ausrutscher in Österreich beträgt Deutschlands Vorsprung allerdings nur noch einen Zähler.

Remis Pflicht, Playoffs drohen

Mindestens ein Remis ist vor rund 30.000 Fans im Heimspiel also Pflicht, wenn das DFB-Team zur Not am Dienstag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana (18.00 Uhr/ZDF) sein Schicksal in der eigenen Hand behalten will. Sonst droht der Umweg über Playoffs.