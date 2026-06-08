Rotation bei den DFB-Frauen geplant

SID 08.06.2026 • 12:52 Uhr Der Bundestrainer Christian Wück will den Konkurrenzkampf Richtung WM schüren. Trotz geplanter Rotationen zum Quali-Abschluss peilt das DFB-Team einen Sieg an.

Christian Wück wird im abschließenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) in Slowenien personell rotieren. „Wir werden einige Positionen neu besetzten“ sagte der Bundestrainer am Montag: „Egal, welche Mannschaft von uns auf dem Platz stehen wird, wird es eine Bewährungsprobe werden.“

Die Begegnung in Ljubljana an Wücks 53. Geburtstag hat keine große Bedeutung mehr für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der zweimalige Weltmeister konnte sich bereits am vergangenen Freitag durch den Sieg gegen Norwegen (2:0) das WM-Ticket für Brasilien 2027 sichern.

Wück will gewinnen und Konkurrenzkampf anheizen

„Es geht nicht mehr um die WM-Quali. Wir wollen trotzdem das Spiel gewinnen – das sollte unser Anspruch sein“, äußerte Wück: „Das Ziel ist für die Mannschaft gleich geblieben. Das wollen wir von allen sehen. Wir haben Spielerinnen im Hintergrund, die mit den Hufen scharren. Wir wollen den Konkurrenzkampf mit Blick auf die WM bestätigen.“

Die gegen Norwegen gesperrte Abwehrchefin Janina Minge kehrt mit Sicherheit in die Mannschaft zurück. „Wir haben alle nochmal extrem Lust auf das Spiel“, sagte Minge. Senkrechtstarterin Marie Müller, die gegen Norwegen bei ihrem Debüt getroffen hat, wird laut Wück dagegen „nicht von Anfang an starten“.