WM-Quali: Berger-Einsatz gegen Norwegen weiter offen

SID 02.06.2026 • 17:54 Uhr Weil Ann-Katrin Berger noch mit Schmerzen zu kämpfen hat, kann die deutsche Nummer eins nach ihrer Bauchverletzung bislang nur dosiert trainieren.

Der Einsatz von Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger in den entscheidenden Qualifikationsspielen um das direkte WM-Ticket ist nach den ersten Trainingseinheiten weiter fraglich. „Eine Prellung tut weh und morgen kann wieder alles weg sein, morgen kann es noch schlimmer werden, man weiß es nicht. Ich versuche deswegen, so viel wie möglich auf dem Platz zu machen und dann mal sehen, ob es bis Freitag reicht“, sagte Berger drei Tage vor dem Heimspiel gegen Norwegen in Köln (20.35 Uhr/ARD).

Die Einheit am Dienstag konnte sie aufgrund ihrer schmerzhaften Bauchverletzung nur teilweise, sehr dosiert und mit einem aufgeklebten Polster am Körper absolvieren. „Ich habe Schmerzen. Manche Schmerzen sind aber aushaltbar, das versuchen wir gerade auszutesten, wie weit wir gehen können“, sagte die 35-Jährige. Die Blessur hatte sie am 20. Mai bei einer Partie ihres US-Vereins Gotham FC erlitten.

Torwartfrage weiter offen

Eine Entscheidung über den Einsatz der Nummer eins fällt womöglich erst am Spieltag, erklärte Co-Trainerin Maren Meinert: „Wir werden sicherlich bis zur letzten Minute warten.“ Ob Stina Johannes (VfL Wolfsburg) oder Ena Mahmutovic (FC Bayern) Berger vertreten würde, sei auch noch offen: „Wir haben auch nicht eine klare Nummer zwei und Nummer drei. Da müssten wir einfach auch morgen das Training noch abwarten.“

Im vorletzten Gruppenspiel am Freitag kann das DFB-Team die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien mit einem Sieg vorzeitig perfekt machen. Die Gruppe A4 führt Deutschland mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an. Vier Tage später müssen die Deutschen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana antreten (18.00 Uhr/ZDF).