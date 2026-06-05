Showdown um WM-Ticket: So startet Deutschland

SID 05.06.2026 • 20:00 Uhr Ann-Katrin Berger kann nach ihrer Bauchverletzung gegen Norwegen mitwirken. In der Abwehr ersetzt eine Newcomerin Giulia Gwinn.

Mit Ann-Katrin Berger im Tor starten die deutschen Fußballerinnen in den Showdown ums direkte WM-Ticket gegen Norwegen. Nach ihrer Bauchverletzung ist die Nummer eins rechtzeitig fit geworden für die Startelf im vorletzten Gruppenspiel der Qualifikation am Freitagabend (20.35 Uhr im LIVETICKER) in Köln.

Nach den Ausfällen in der Abwehr darf Marie Müller auf der rechten Seite ihr Debüt gleich in der Startelf geben, da Kapitänin Giulia Gwinn nach einer Schulter-Operation fehlt. Auf links verteidigt Carlotta Wamser, weil Franziska Kett ebenfalls verletzt ausgefallen ist. Neben Stammkraft Rebecca Knaak ersetzt in der Innenverteidigung Kathrin Hendrich die rotgesperrte Vize-Kapitänin Janina Minge.

DFB-Frauen: Nüsken erstmals Kapitänin

In der Spitze stürmt Lea Schüller in Abwesenheit der angeschlagenen Nicole Anyomi, auf den anderen Positionen setzt Bundestrainer Christian Wück auf sein Stammpersonal. Als Kapitänin führt Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken die deutsche Auswahl in ihrem 58. Länderspiel erstmals aufs Feld.

Mit einem Sieg gegen die Verfolgerinnen aus Norwegen wäre das DFB-Team vorzeitig als Gruppensieger für die Endrunde 2027 in Brasilien qualifiziert. Das Hinspiel hatte Deutschland mit 4:0 gewonnen.

Die deutsche Aufstellung: