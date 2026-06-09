WM-Qualifikation: Deutschland - Slowenien heute live in Free-TV, Stream & Ticker

Conrad Fröhlich 09.06.2026 • 15:00 Uhr Das WM-Ticket lösten die DFB-Frauen schon mit einem Sieg gegen Norwegen. Im Spiel gegen Slowenien soll eine Serie fortgesetzt werden. Hier erfahren Sie, wo die Partie übertragen wird.

Die Erleichterung war groß bei den deutschen Fußballerinnen, als Schiedsrichterin Marta Huerta de Aza das Duell zwischen Deutschland und Norwegen beendete. Durch den 2:0-Sieg qualifizierte sich die DFB-Elf bereits am vorletzten Spieltag für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien.

Auch Platz 1 ist dem Team von Bundestrainer Christian Wück nicht mehr zu nehmen. Vier Punkte beträgt der Abstand auf den Tabellenzweiten aus Norwegen. Dennoch wollen die Deutschen im letzten Spiel der WM-Qualifikation gegen Slowenien nichts verschenken. Wenn der Ball am Dienstag um 18 Uhr (LIVETICKER) in Ljubljana rollt, geht es schließlich auch darum, weiteres Selbstvertrauen zu sammeln.

Gegen Norwegen erlebte insbesondere Marie Müller, die sich bei ihrem Nationalmannschaftsdebüt gleich in der 17. Minute in die Torschützinnenliste eintrug, einen besonderen Abend. Wird die 25-Jährige, die die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn (Schulter-OP) vertrat, am Dienstag erneut in der Startelf stehen?

WM-Qualifikation der DFB-Frauen: So verfolgen Sie Deutschland – Slowenien

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Hält Deutschland die Siegesserie aufrecht?

Da es sportlich um nichts mehr geht, könnte Wück etwas an der Startformation basteln. Flügelspielerin Vivien Endemann unterstrich dennoch die Bedeutung des Spiels am Dienstag: „Ich glaube, dass eine gewisse Anspannung da ist, weil wir die Gruppe vernünftig beenden wollen.“ Auch die Art und Weise ist ihr dabei wichtig: „Wir wollen gewinnen, am besten zu null, den Fokus halten und dann in die Sommerpause gehen.“