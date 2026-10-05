Die Stürmerin ersetzt die verletzte Vivien Endemann.

Stürmerin Nicole Anyomi ist von Bundestrainer Christian Wück für die anstehenden Testspiele gegen Australien und Japan nachnominiert worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, ersetzt die Offensivspielerin der London City Lionesses Vivien Endemann, die mit einer leichten Wadenverletzung pausieren muss.

Anyomi nachnominiert fürs DFB-Team

Der DFB hatte am Samstag mitgeteilt, dass die Liverpool-Akteurin an den bevorstehenden Länderspielen nicht mitwirken kann, eine Nachnominierung von Wück war offen. Anyomi befand sich nach einer auskurierten Verletzung zuletzt noch im Aufbautraining und stand deshalb nicht im 24-köpfigen Aufgebot für die beiden Partien.

Ihr letztes Spiel im DFB-Dress bestritt die 34-malige Nationalspielerin bei den WM-Quali-Begegnungen gegen Österreich im April. Zum 5:1-Hinspielerfolg steuerte die 26-Jährige den Führungstreffer bei. Im Sommer wechselte Anyomi nach fünf Jahren in Frankfurt nach London, wo sie bisher in drei Ligaspielen einen Treffer erzielte.

Die Spiele am Freitag in Karlsruhe (20.30 Uhr/ZDF) und am 13. Oktober in Bremen (17.45 Uhr/ARD) läuten für die DFB-Frauen die Vorbereitung auf die WM 2027 in Brasilien ein (24. Juni bis 25. Juli).

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1