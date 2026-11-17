Lea Schüller ist nicht für die anstehenden WM-Tests nominiert - Bundestrainer Christian Wück erklärt seine Entscheidung mit klaren Worten.

Lea Schüller darf ihre Nichtnominierung für die anstehenden WM-Tests der deutschen Fußballerinnen laut Bundestrainer auch als „Schuss vor den Bug“ verstehen. „Wir waren nicht ganz zufrieden mit ihrer Performance in den letzten Lehrgängen“, erklärte Christian Wück bei der Nominierung seines Kaders für die Tests in Argentinien (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) und gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) in Rio de Janeiro.

Auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien erhalte die 28-Jährige bei Manchester United zudem „wenig Spielminuten“, so Wück weiter. Die Entscheidung sei eine Momentaufnahme: „Wir hoffen, dass es vielleicht eine Reaktion bei ihr geben wird“, und Schüller „das, was sie früher ausgezeichnet hat, ihre Torquote, auch bei uns wieder an den Tag legen kann.“ Diese liegt im DFB-Team bei 56 Treffern in 87 Länderspielen.

Lea Schüller wurde nicht für die anstehenden WM-Tests nominiert Lea Schüller wurde nicht für die anstehenden WM-Tests nominiert © IMAGO/HMB-Media

Wück begründet Freigang-Nominierung

Zufriedener zeigte sich Wück mit Laura Freigang, die im Nationalteam beim Comeback im Oktober aber nur minimale Spielzeit erhielt. „Sie liefert gute Leistungen im Verein. Das hat sich auch nicht verändert zur letzten Maßnahme und deswegen ist sie aus sportlicher Sicht wieder dabei“, sagte der Bundestrainer über die Frankfurterin, der im Dopingtestwirbel noch immer eine Sperre droht.

Freigang habe es aber durch die Qualität von Linda Dallmann und Jule Brand schwer, sich für seine Startelf durchzusetzen. Trotzdem sei die 28-Jährige ein „wichtiger Faktor des Teams“, auch mit Blick auf ein möglichst langes Turnier und die „Harmonie“ in der Mannschaft.