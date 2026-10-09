Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet in das Jahr vor der WM. Mit Australien wartet ein ernstzunehmender Gegner, doch nicht nur Guilia Gwinn fällt aus.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eröffnet ihre neue Länderspielsaison am Freitag, den 9. Oktober 2026, um 20:30 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe mit einem interessanten Testspiel gegen Australien.

Für das Team von Bundestrainer Christian Wück ist es der erste von zwei Tests im Oktober-Fenster und ein weiterer Schritt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien, für die sich die DFB-Auswahl bereits qualifiziert hat.

Frauen-Länderspiel: So können Sie Deutschland – Australien live verfolgen

Für die Fächerstadt ist die Partie etwas Besonderes: Nach fast 20 Jahren kehrt eine DFB-Frauen-Auswahl für ein Länderspiel nach Karlsruhe zurück. Das Interesse ist groß, bereits knapp 18.000 Karten wurden verkauft.

Deutschland gegen Australien ohne Gwinn

Mit den Matildas wartet ein Gegner, der in Asien zur absoluten Spitze zählt: Australien erreichte bei der Asienmeisterschaft 2026 das Finale und unterlag dort lediglich Japan. Trainiert wird das Team von Joe Montemurro. Für Wück bietet der Vergleich mit einer körperlich robusten, international erfahrenen Mannschaft eine gute Gelegenheit, Abläufe zu testen.

Ganz ohne Sorgen reist die DFB-Auswahl nicht an: Larissa Mühlhaus musste wegen eines Infekts bereits am Mittwoch abreisen, zudem fallen Bibiane Schulze Solano und Selina Cerci für die anstehenden Länderspiele aus. Wück nominierte die 18-jährige Luzie Zähringer nach.

Auch Endemann fehlt gegen Australien und Japan. Debütantin Lisa Baum erfüllte sich mit der Nominierung nach eigener Aussage einen Kindheitstraum. Kapitänin Giulia Gwinn musste schon vor einigen Tagen absagen.

Der Test in Karlsruhe ist nur der Auftakt: Vier Tage später, am Dienstag, den 13. Oktober, trifft die DFB-Auswahl ab 17:45 Uhr im Bremer Weserstadion auf Asienmeister Japan.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.