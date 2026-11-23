Am Sonntag war die Arsenal-Spielerin per Trage vom Platz gebracht worden. Für die Südamerika-Reise wird eine Wolfsburgerin nachnominiert.

Die deutschen Fußballerinnen müssen bei ihrer Südamerika-Tour auf Lisa Baum verzichten. Nach ihrem Zusammenbruch im Liga-Einsatz für den FC Arsenal am Sonntag wird sich die 19-Jährige erholen und daher nicht zur Nationalmannschaft reisen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagabend mitteilte. Bundestrainer Christian Wück nominierte Sarai Linder (VfL Wolfsburg) nach.

Baum war im Heimspiel gegen West Ham United (0:0) abseits des Balles zusammengesackt und wurde nach längerer Behandlungspause per Trage vom Platz gebracht (34.), dabei trug sie eine Atemmaske.

Baum klagte über Atemnot

Arsenal gab wenig später bekannt, Baum habe über „Atemnot“ geklagt, sei aber „stabil“ und spreche „gut auf die Behandlung an“. Das DFB-Team trifft sich am Dienstag in Frankfurt/Main und reist von dort am Abend weiter nach Rio de Janeiro.

Dort beginnt die Vorbereitung auf die Länderspiele zum Jahresabschluss gegen Argentinien in La Plata (30. November, 0.15 Uhr) sowie gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr) in Rio. Die Südamerika-Reise dient als Vorgeschmack für die WM im kommenden Jahr in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli).