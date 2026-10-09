Die Stürmerin fällt wegen eines Infekts aus und verlässt die Nationalmannschaft am Samstag. Shekiera Martinez wurde nachnominiert.

Stürmerin Lea Schüller (Manchester United) wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft aufgrund eines Infekts verlassen und am Samstag abreisen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund kurz nach dem 4:2 (2:1) am Freitagabend im WM-Test gegen Australien mit. Die 28-Jährige hatte für das Spiel in Karlsruhe kurzfristig passen müssen.

Martinez verstärkt DFB-Frauen in Bremen

Bundestrainer Christian Wück nominierte Shekiera Martinez nach. Die 25 Jahre alte Stürmerin von Tottenham Hotspur wird am Samstag in Bremen zur Mannschaft stoßen. Dort treffen die DFB-Frauen am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) im Weserstadion auf Asienmeister Japan.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1