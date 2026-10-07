Die Endrunde 2027 in Brasilien wirft ihre Schatten voraus. Für die deutschen Fußballerinnen zählt auf dem Weg zur WM nun jeder Eindruck im DFB-Trikot.

Der Countdown läuft, die Gedanken an die WM schwirren den deutschen Fußballerinnen immer öfter in den Köpfen herum.

„Für jede Spielerin ist das Thema WM sehr präsent“, sagte Nationalspielerin Bibiane Schulze Solano vor den anstehenden Testspielen gegen Australien und Japan: „Eine Weltmeisterschaft ist das Größte im Fußball. Und die WM in Brasilien ist für jede das Ziel am Ende der Saison.“

Heimspiele als WM-Saison-Test

Das Ticket für die Endrunde 2027 (24. Juni bis 25. Juli) hat die DFB-Auswahl bereits in der Tasche, nun stehen zum Start in die WM-Saison also die spielerische Entwicklung und das Casting im Vordergrund. Entsprechend wertvoll sind die Heimspiele in Karlsruhe gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) und vier Tage darauf in Bremen gegen Japan (17.45 Uhr/ARD) auf höchstem Niveau.

„Es sind sehr wichtige Spiele für uns“, sagte die Innenverteidigerin von Athletic Bilbao, zumal es ganz gezielt gegen außereuropäische Mannschaften geht, „gegen die wir jetzt zuletzt nicht mehr spielen konnten“. Die Matildas aus Down Under schätzt Schulze Solano als „sehr athletisches“ Team ein, deren „vertikale“ Spielweise dem DFB-Team „ein bisschen ähnlich“ sei.

Zum Jahresabschluss sollen weitere Testspiele außerhalb von Europa helfen, sich auf die Titeljagd in Südamerika vorzubereiten. Im nächsten Jahr steht dann vor der WM über die Nations League noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles im Fokus.

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