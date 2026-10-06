Die deutsche Nationalspielerin fühlt sich bei ihrem neuen Verein direkt wohl.

Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß hat sich bei ihrem neuen Verein Real Madrid schon gut eingelebt – Superstar Kylian Mbappé ist ihr aber noch nicht über den Weg gelaufen. „Jeder hat auf dem Campus einen eigenen Bereich“, erzählte die 29-Jährige im Vorfeld des Länderspiels gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in einer Medienrunde: „Wir trainieren auch nicht so oft zu den gleichen Zeiten, das heißt man sieht sich jetzt auch nicht so oft.“

Senß stolz trotz Barca-Klatsche

Mit der Mannschaft habe sie sich aber schon ein Spiel der Männer im Bernabéu angeschaut, berichtete Senß, auch sonst „verfolgt man es natürlich“. Sie selbst habe nach ihrem Wechsel von Eintracht Frankfurt nach Madrid zu Beginn erst einmal noch begreifen müssen, „für was für einen großen Verein ich jetzt spiele“, sagte Senß. Nach und nach habe sie sich aber „immer mehr damit identifiziert“, sie sei „sehr stolz“ für Madrid zu spielen.

Daran ändert auch die 0:7-Abreibung im Clasico beim FC Barcelona am vergangenen Sonntag nichts. „Wir sind sehr gut in die Saison gestartet“, sagte Senß. Das Duell mit Barca sei „richtig doof“ gewesen, das Ergebnis solle aber nicht schmälern, wie gut die Spiele davor gewesen seien.

Auch den Weg der Nationalmannschaft im Anlauf zur WM 2027 in Brasilien betrachtet Senß positiv: „Wenn man auf die letzten Monate oder auch das letzte Jahr blickt, machen wir eine ganz gute Entwicklung durch“, sagte die Mittelfeldspielerin.

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