Das WM-Jahr beginnt für Deutschlands Fußballerinnen mit einem anspruchsvollen Auswärtsspiel.

Für die deutschen Fußballerinnen beginnt der Kampf um das Olympia-Ticket gleich mit der wohl höchsten Hürde. Zum Start ins WM-Jahr 2027 muss die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück in der Nations League am 2. März auswärts in Schweden antreten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, steht in der Gruppe A4 vier Tage darauf das erste Heimspiel gegen Schottland an. Danach folgt ein Doppelpack gegen die Nachbarinnen aus den Niederlanden. Gegen Oranje ist Deutschland am 20. April zunächst Gastgeber, vier Tage darauf kommt es gleich zum Wiedersehen.

Auf Christian Wück und die DFB-Frauen wartet ein anspruchsvolles Programm Auf Christian Wück und die DFB-Frauen wartet ein anspruchsvolles Programm © IMAGO/HMB-Media

DFB-Frauen: Schwere Aufgabe zum Abschluss der Gruppenphase

Keine zwei Wochen vor dem Beginn der WM in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) reist die DFB-Auswahl zum Auswärtsspiel am 11. Juni nach Schottland, ehe zum Abschluss der Gruppenphase am 15. Juni das Heimspiel gegen die Schwedinnen auf dem Programm steht. Gegen die Skandinavierinnen hatte Deutschland zuletzt bei der EM 2025 eine 1:4-Niederlage in der Vorrunde kassiert.

Die Anstoßzeiten und Spielorte werden laut DFB in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Um sich für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu qualifizieren, muss Deutschland seine Gruppe gewinnen. Die Gruppensieger spielen zudem im Oktober die Halbfinals aus, um den Nations-League-Titel geht es zwischen dem 23. November und dem 4. Dezember.

Zum Abschluss dieses Jahres testet das Wück-Team noch auf einer Südamerikareise in La Plata gegen Argentinien (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) und in Rio gegen Peru (4. Dezember, 22.15/ARD).