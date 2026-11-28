Der Frauen-Bundestrainer fordert mehr Chancen für junge Spielerinnen in der Bundesliga.

Bundestrainer Christian Wück hat die Frauen-Bundesligisten mit Blick auf die Chancen für deutsche Fußball-Talente kritisiert. „Was mir Sorgen bereitet, ist die geringe Anzahl junger Spielerinnen, die in der Bundesliga zum Einsatz kommen“, sagte Wück im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

„Wenn etablierte Spielerinnen für ihre individuelle Entwicklung nach England, Spanien, Frankreich oder in die USA gehen, hilft uns das“, führte Wück aus – das bedeute „aber nicht, dass im gleichen Maße deutsche Talente in der Bundesliga eingesetzt werden.“

Man hinke hierzulande in der „Ausbildung und Talentförderung der Mädchen im Fußball mehrere Jahre hinter den Jungs zurück. Selbst wenn inzwischen die neuen ‚Talentförder- und Leistungszentren weiblich‘ entstehen, was sehr wichtig ist, gibt es noch einiges aufzuholen.“

Sein Nationalteam sei derweil bereits „gut gerüstet“ für die WM in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli): „Kommendes Jahr zählen wir uns schon zum Kreis derer, die um den Titel mitspielen könnten. Diesen Anspruch müssen wir verfestigen.“

Die Auswahl um Kapitänin Giulia Gwinn habe „das Potenzial, alle großen Gegner zu schlagen, wenn wir an einem Tag an unsere Leistungsgrenze kommen. Ob wir das am nächsten Tag wieder können, steht auf einem anderen Blatt.“ Was Qualität und Quantität des Kaders angehe, sei sein Team aber auf einem guten Weg.

DEINE MEINUNG

„Unser Ballbesitzfußball, die Passqualität, das ist viel, viel besser geworden“, lobte Wück, klagte jedoch: „Wenn ich aber unsere Nationalspielerinnen in der Bundesliga bei ihren Klubs sehe, fehlen mir dort teilweise die letzten Prozentpunkte, die sie auf höchstem internationalen Niveau abrufen können.“

Als WM-Vorgeschmack befinden sich die DFB-Frauen derzeit auf einer Südamerika-Tour mit zwei Testspielen: Zuerst gegen Argentinien in La Plata (Montag, 0.15 Uhr/ZDF), anschließend gegen Peru in Rio de Janeiro (Freitag, 22.15 Uhr/ARD).