DFB-Pokal: SPORT1 sichert sich Rechtepaket E für die Saisons 2022/23 bis 2025/26

Für die seit 2019/20 bis einschließlich der kommenden Spielzeit laufende Rechteperiode hält SPORT1 Rechte an vier DFB-Pokal Livespielen pro Saison von der 1. Runde bis zum Viertelfinale und digitale Cliprechte an allen DFB-Pokal Spielen. Am 6. August steht zur Eröffnung der neuen DFB-Pokal Saison der Auftritt des FC Bayern München beim Oberligisten Bremer SV auf dem Programm – am Freitag, 6. August, live ab 19:00 Uhr mit dem „DFB-Pokal Countdown“ im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de