DFB-Pokal, 1. Runde: VfB Stuttgart, RB Leipzig, Bayer Leverkusen souverän, FC Augsburg zittert

Vor 6185 Zuschauern brachte Kerem Demirbay (6.) im Bruno-Plache-Stadion Leverkusen per Foulelfmeter in Führung, Karim Bellarabi (14.) erhöhte. Für den Endstand sorgte erneut Demirbay (87.). Mit dem Sieg im Rücken startet Leverkusen am Samstag in die Bundesliga-Saison bei Union Berlin (15.30 Uhr).