DFB-Pokal: FC Bayern - Bremer SV neu terminiert - Spiel am 25. August

Genauer gesagt am 25. August, Anstoß ist um 20.15 Uhr. Dies bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag offiziell. An der Spielstätte ändert sich nichts, der deutsche Rekordchampions wird wie ursprünglich geplant im wohninvest Weserstadion von Bremen antreten.