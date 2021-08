DFB-Pokal: VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC LIVE im TV, Stream, Ticker

Auch Bundesliga-Absteiger Schalke 04 will wieder Erfolge feiern. Die Königsblauen sind im DFB-Pokal gegen den Oberligisten FC Villingen gefordert. Vor allem Torjäger Simon Terodde wird nach seinem starken Einstand auf Schalke im Fokus stehen. An den ersten beiden Spieltagen in der 2. Bundesliga erzielte der Stürmer insgesamt drei Tore. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)