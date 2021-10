André Schubert vom FC Ingolstadt vor DFB-Pokal-Duell beim BVB im Interview

Schubert: Die Möglichkeiten, die der Verein mitbringt, sind sicher so, dass vieles möglich ist. Nicht umsonst war der Verein schon in der ersten Liga. Aber wir brauchen jetzt keine großen Ausblicke in die Zukunft machen. Es geht jetzt erst einmal darum, in diesem Jahr die Klasse zu halten. Wenn wir das schaffen, dann kommt der nächste Schritt. Ich halte es immer damit, mich auf das zu konzentrieren, was gerade vor mir liegt, anstatt Kraft darauf zu verwenden, was irgendwann mal sein könnte. Das lenkt nur ab. Von daher ist der Fokus in dieser Saison voll auf den Klassenerhalt gelegt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)