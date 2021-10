Bielefeld mit "Jetzt-erst-recht-Mentalität" ins "Rückspiel" gegen Mainz

Das 2:3 (2:2, 1:0) nach Verlängerung war schon das zehnte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg - in der Bundesliga haben die Ostwestfalen alle bisherigen neun Partien (fünf Unentschieden, vier Niederlagen) nicht gewonnen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky), wenn die Mainzer zum Punktspiel auf der Alm gastieren, soll die Wende her.