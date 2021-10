Borussia Dortmund: Hazard als BVB-Lösung während Haaland-Ausfall?

Hazard bringt Speed mit, er ist trickreich und eben auch torgefährlich. Seine Zeit in Dortmund war jedoch ein Auf und Ab - was auch an zahlreichen Verletzungen liegt. Unter Rose ist er bislang nur Ergänzungsspieler. Nur zwei Mal stand er in der Bundesliga in der Startelf, sein letzter Treffer datierte vom ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt.