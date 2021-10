Erling Haaland: Diese Verletzung hat der Superstar von Borussia Dortmund

Nach SPORT1-Informationen zog er sich einen Muskelbündelriss zu. Eine schwerwiegende Verletzung, mit der der 21-Jährige wohl bis in den Dezember hinein ausfallen könnte. Auch das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am 4. Dezember könnte Haaland also verpassen (Der Haaland-Schock und die Folgen: Dieses zusätzliche Problem hat der BVB in der Offensive).