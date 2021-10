DFB-Pokal: BVB-PK mit Marco Rose live, vor Borussia Dortmund - FC Ingolstadt

„Es ist ein Pflichtspiel gegen einen Zweitligisten, der in einer nicht sensationellen Situation ist. Sie haben nichts zu verlieren und können Abstand von Abstiegskampf in der 2. Liga nehmen, um das beste Spiel ihres Lebens zu machen. Es ist ein Verein mit Ambitionen. Es liegt an uns, wie das Spiel ausgeht. Wenn wir den Fokus hochhalten und so auftreten, wie es sich für Borussia Dortmund gehört, dann wird es für Ingolstadt schwer. Wenn wir anfange,n rumzukrümeln und zu denken, dass es mit ein paar Prozent weniger geht, dann kann man auch in diesem Pokalspiel Probleme bekommen. Das werde ich den Jungs klar so sagen.“