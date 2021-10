BVB-Stimmen, DFB-Pokal: Rose über Bellingham und Hazard

… über Bellingham: „Wir hatten viel Spaß, Jude spielen zu sehen. Er strahlt Verantwortung aus. Er muss nicht viel reden, er macht all das, was man sich als Trainer wünscht. Er ist ein kleiner Drecksack gegen Ball, er ist ein hervorragender Fußballer, der manchmal etwas wild ist. Wenn er noch etwas strategischer wird, kann er mal ein ganz Großer werden. Manchmal ist er in seinen Positionen nicht ganz optimal. Wir wissen, dass Jude langfristig an uns gebunden ist, da diskutieren wir auch gar nicht lange.“