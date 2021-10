DFB-Pokal: Die Bayern-Pleite ist ein Signal an Dortmund - Kommentar von Pit Gottschalk

Man findet keine Worte für das, was Bayern München am Mittwochabend in Mönchengladbach erlebt hat. 0:5 im DFB-Pokal: Die Pleite ist historisch und kaum mit dem Argument zu relativieren, dass sogar die legendären Bayern der 70er-Jahre Aussetzer am Niederrhein ertragen mussten, damals mal ein 1:7 in Düsseldorf.