DFB-Pokal: Gladbach hofft gegen FC Bayern München aufs "erste Mal"

An jenes Spiel will nun auch Adi Hütter anknüpfen. Die Bayern seien inzwischen zwar „eine andere Mannschaft als noch zu Beginn der Saison“, das „absolute Nonplusultra“ und „eines der stärksten Teams nicht nur in Europa, sondern weltweit“, so der Gladbach-Trainer. Aber im Pokal gehe es eben einzig um das Weiterkommen, und da sei „Mut“ ebenso hilfreich wie der Wille, „nach vorne zu spielen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)