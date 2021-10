DFB-Pokal heute live: BVB - Ingolstadt live im Free-TV & Stream bei SPORT1 - Malen fällt aus

Der BVB muss sich nach dem 3:1-Sieg in Bielefeld nun im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt beweisen, die Rehabilitation vor den eigenen Fans nach dem Champions-League-Debakel in Amsterdam steht weiter im Vordergrund. SPORT1 überträgt das Match des Pokal-Titelverteidigers am Dienstag im Free-TV und im kostenlosen 24/7-Stream auf SPORT1.de !