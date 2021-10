DFB-Pokal: Lars Stindl über Borussia Mönchengladbachs großes Ziel

Stindl: Ja natürlich, aber es zeigt, wozu wir in der Lage - und das haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder gezeigt. Wir hatten zu Beginn ein paar Probleme, aber es ist in den letzten Wochen so: An der Konstanz müssen wir drehen, dass wir immer wieder versuchen gute und erfolgreiche Spiele zeigen. Wir müssen das reinhauen, was wir gestern getan haben, dann gibt es immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Das ist der Maßstab, dass wir diese Tugenden und Attribute immer wieder reinwerfen - egal gegen welchen Gegner. Wir sind keine Übermannschaft. Wir müssen gegen jeden Gegner das alles in die Waagschale werfen, um dreifach zu punkten.