FC Bayern: Effenberg warnt Konkurrenz vor Rache nach Gladbach-Blamage

„Meine Erklärung sieht so aus: Es gibt Tage, an denen Du als Spieler und Mannschaft einfach ratlos bist. Du hast einen klaren Plan, taktische Vorgaben - und Du weißt, was da auf dich zukommt. Aber du hast einfach in dem Moment keine Antworten. Das kommt vielleicht alle zehn Jahre vor - und ist auch mir in meiner aktiven Karriere passiert.“