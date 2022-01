BVB im Pokal ohne Can, Meunier fraglich

Titelverteidiger Borussia Dortmund muss im Pokal-Achtelfinale beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) auf Emre Can verzichten. „Er hat einen kleinen Muskelfaserriss in den Adduktoren, das wird bis nach dem Hoffenheim-Spiel dauern, er wird die Woche komplett ausfallen“, berichtete Trainer Marco Rose am Montag.