DFB-Pokal: Der BVB wird bei Pleite gegen St. Pauli wieder seinem Ruf gerecht

So genervt habe ich Marco Rose in seiner bisherigen Zeit als BVB-Coach noch nicht erlebt. Am Mikrofon polterte der Trainer für seine Verhältnisse los: „Ich bin richtig sauer, denn so darf man in einem Pokalfight auf St. Pauli einfach nicht auftreten“, schimpfte er. „Das Kernthema ist einfach: Wie startest du als Titelverteidiger in das Spiel!“