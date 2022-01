DFB-Pokal: Marco Rose zu Interview von Erling Haaland und Personal für St. Pauli

Eigentlich könnte bei Borussia Dortmund nach zwei Siegen zum Rückrunden-Auftakt eine ruhige Vorbereitung für das Spiel im DFB-Pokal beim FC St. Pauli am Dienstag (DFB-Pokal: FC St. Pauli - Borussia Dortmund, Di., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) anstehen. Doch die Nachwehen nach dem Interview von Erling Haaland am Freitag halten noch an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)