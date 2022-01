„Ein geiler Wettbewerb“: Mainz im Pokal erneut gegen Bochum gefordert

Nach dem Heimsieg am Samstag in der Liga gegen den kommenden Gegner (1:0) will Svensson nachlegen. "Wir nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst. Die Jungs wollen mehr", sagte der Mainzer Trainer und betonte: "Das wäre eine große Sache, wenn wir unter die letzten Acht kommen würden." Bochum sei allerdings "eine sehr gute Heimmannschaft".