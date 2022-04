DFB-Pokal: RB Leipzig besiegt Union Berlin dank Forsberg und steht im Finale

„Jetzt fahren wir nach Berlin, und da wollen wir natürlich gewinnen“, sagte Leipzigs Klubchef Oliver Mintzlaff in der ARD. Der eingewechselte Forsberg machte in der Nachspielzeit (90.+2) alles klar. Der Schwede hatte schon vor einem Jahr im Halbfinale gegen Werder Bremen in der 120. Minute das Siegtor erzielt, auch in der Vorschlussrunde 2019 gegen den HSV hatte er getroffen. Als „unglaubliches Gefühl“ beschrieb Forsberg den Moment bei Sky und ergänzte: „Das sind Momente, die du nie vergisst.“