"Nicht der schönste Sieg": Streich will Finaleinzug nicht überhöhen

Kult-Trainer Christian Streich will den Einzug ins DFB-Pokalfinale mit dem SC Freiburg nicht überhöhen. "Nein, es war nicht der schönste Sieg", sagte Streich nach dem souveränen 3:1 (3:0) im Halbfinale beim Hamburger SV und erinnerte in der Stunde des größten Erfolgs der Freiburger Vereinsgeschichte an die Erfolge mit der A-Jugend des Vereins: "Es war ein toller Sieg, es gab aber auch schon andere tolle Siege."