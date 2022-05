DFB-Pokal: Compper ätzt im Schal-Zoff mit RB Leipzig gegen SC Freiburg

Compper: Das wäre ein absoluter Traum. Ich will Trainer in der Bundesliga werden. Mein Job in Moskau ist ein deutlicher Schritt nach vorne, aber es ist auch so, dass aufgrund des Krieges russische Vereine nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen dürfen und dadurch das Niveau sinken wird. Ambitionierte Spieler werden Russland verlassen. Der Weg soll für mich zurück nach Europa beziehungsweise in die Bundesliga führen. Das ist mein Ziel. Ich will es so weit wie möglich als Trainer schaffen.