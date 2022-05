DFB-Pokal: Freiburg - Leipzig - Osnabrück schreibt offenen Brief

„Das Konstrukt Rasenballsport steht für eine ‚Idee von Fußball‘, die konträr zu den Überzeugungen vieler Menschen steht. In denen Teilhabe zumindest möglich ist. In denen nicht rein kommerzielle Interessen vorherrschend sind, sondern auch der Spaß am Spiel und die Gleichheit von Wettbewerbschancen“, heißt es in jenem Brief.