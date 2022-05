DFB-Pokal: RB Leipzig nach Triumph gegen SC Freiburg - Reaktionen und Stimmen

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): „Es war eine super erste Halbzeit, taktisch hervorragend gespielt. Wir spielen nicht oft in dieser Systematik. In der zweiten Halbzeit war es klar, dass Leipzig kommt. RB hat Druck gemacht, dann kommt die Rote Karte. Dann führst du 1:0 gegen RB, bist einer mehr – und dann hat der ein oder andere Spieler gedacht, dass er keinen Fehler machen will. Dann hatte Leipzig mehr Möglichkeiten. In der Verlängerung haben wir es besser gemacht, wir schießen drei Mal an den Pfosten oder die Latte. Dann im Elfmeterschießen hat Leipzig gut geschossen. Symptomatisch der Schuss von Demi (Ermedin Demirovic, Anm. d. Red.) an die Unterkante der Latte. (...) Wir haben drei Mal gegen RB gespielt und nie verloren. Ich schaffe es nicht, mich zu ärgern. Morgen vielleicht. Meine Frau Tatjana hat mir gesagt, es war Wahnsinn, wen sie alles getroffen hat. Deswegen war ich nicht nervös. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, wir spielen nächstes Jahr Europapokal. Die Fans sind dankbar, das ist auch richtig so, die Mannschaft leistet Unglaubliches.“