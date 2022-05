Keller adelt Streich: Für Freiburg der "perfekte Mann"

Keller, der vor seiner Zeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) viele Jahre SC-Präsident war und Streich im Dezember 2011 zum Cheftrainer beförderte, lobte insbesondere dessen Umgang mit jungen Spielern. "Was Christian Streich auszeichnet, ist, dass er ganz selten an sich denkt, aber immer an den Klub und die einzelnen Spieler. Und er ist im Herzen immer noch ein Ausbildungstrainer, der jedem einzelnen Spieler weiterhilft, den nächsten Schritt zu machen und jedem immer die Wahrheit ins Gesicht sagt."