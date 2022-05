SC Freiburg - RB Leipzig: "Machen keinen Berlin-Ausflug" - Demirovic ist heiß auf den Titel

Demirovic: Ich hoffe es natürlich. Jeder will am Wochenende spielen, erst recht bei so einem besonderen Spiel wie dem Pokalfinale. Am Ende liegt es am Trainer, was er macht, wie er aufstellt, wie viel er mich spielen lässt. Ich werde versuchen, so fokussiert zu sein, dass - egal wie lang ich spielen werde - es reicht, um irgendetwas Besonderes zu machen. Oder auch einfach, den Sieg über die Linie zu bringen. Egal, wie lange der Einsatz sein wird, ich werde mein Bestes geben, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen.