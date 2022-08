DFB-Pokal: Mario Götze feiert Traumdebüt bei Eintracht-Sieg in Magdeburg

Im linken offensiven Mittelfeld wirkte Götze spritzig und ballsicher wie zu besten Zeiten und trumpfte als Ballverteiler auf. Der 29-Jährige machte auch in der zweiten Hälfte ordentlich Dampf, eher er in der 79. Minute für Kristijan Jakic ausgewechselt wurde. Der Lohn nach dem Spiel: Die Auszeichnung zum Man of the match!